|Явка избирателей на участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации по состоянию на 18.00 в регионе составила 58,97 процента. Такие данные озвучил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.
На первом месте по-прежнему Мышкинский район с показателем 69,68 процента. Также в тройке лидеров сохранили свои места Первомайский и Пошехонский районы. В Ярославле лидирует Кировский район с явкой 61,02 процента.
– В 2012 году явка на 18 часов была ниже, она составляла 55,98 процента. Я думаю, что тенденция превышения показателей предыдущих выборов сохранится до конца голосования. Первые итоги появятся около 10 – 11 часов вечера, к часу ночи, думаю, все будет понятно, – сказал Олег Захаров.
Он отметил, что никаких новых сигналов о нарушениях не поступало. Техника на избирательных участках работает в штатном режиме.
Сегодня в регионе до 20.00 открыто 869 избирательных участков. Мониторинг хода голосования на территории региона осуществляют наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран.
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