​Наблюдатель из Словакии Ян Черногурский поделился своими впечатлениями от организации голосования на выборах Президента Российской Федерации в Ярославской области.



Группа наблюдателей, в которую входит Ян Черногурский, посетила несколько избирательных участков в Ярославле. На каждом из них голосование проходило в штатном режиме.



– Мы пообщались с наблюдателями из Общественной палаты, представителями кандидатов Владимира Путина и Павла Грудинина, – рассказал Ян Черногурский. – Они не нашли никаких нарушений избирательного процесса, голосование идет честно. Я думаю, что тот, кто победит на этих выборах, будет Президентом, которого желают себе граждане Российской Федерации.



Наблюдатели также отмечают хорошее техническое оснащение избирательных участков в Ярославской области. По словам Яна Черногурского, опыт организации голосования в России может быть интересен европейским странам.



– Технически избирательные участки оборудованы лучше, чем, к примеру, в Словакии и некоторых других странах Восточной Европы, – отметил Ян Черногурский. – У нас бюллетени не регистрируются машиной, их просто опускают в урну и затем считают вручную.



Сегодня в Ярославской области работают 869 избирательных участков. Проголосовать на выборах Президента можно до 20 часов. За ходом выборов следит большая группа международных наблюдателей, представители Общественной палаты и наблюдатели от кандидатов.