|Всероссийский день голосования для игроков ярославского ХК «Локомотив» проходит в насыщенном режиме тренировок. Однако каждый из хоккеистов 18 марта нашел время, чтобы проголосовать на выборах Президента Российской Федерации.
По мнению Артема Ильенко, участие в выборах – это важная и обязательная для каждого жителя страны задача. После посещения избирательного участка он отметил четкую организацию процесса, которая позволяет максимально сэкономить время и быть уверенным в том, что тайна голосования соблюдена.
Никита Черепанов проголосовал в родной гимназии №3. Автографы на входе мальчишкам и их родителям, а затем – за бюллетенем.
– Мне нравится, что на избирательном участке играет музыка, все празднично. Это поднимает настроение, – поделился он впечатлениями. – Уверен, что сегодня все жители нашей области, так же как и я, отдадут свой голос за будущее России. Я хочу, чтобы моя страна развивалась и оставалась самой сильной и мощной в мире.
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