​Международный наблюдатель Вардан Хачатрян, приехавший в Ярославскую область из Армении, поделился своими впечатлениями от хода голосования на выборах Президента России.



– Вообще нам очень хорошо работается в Ярославской области. Люди здесь мягкие, приветливые, – поделился Вардан Хачатрян. – Могу сказать, что никаких эксцессов мы не наблюдали. То, что мы видели в Ярославле, – это качественное голосование. И я думаю, что если по всей России будет так, то сегодняшний «экзамен» Россия сдаст на отлично.



Вардан Хачатрян также отметил, что опыт технического оснащения избирательных участков в России может быть интересен другим странам.



– Он может быть интересен не только Армении, но и Европе, – подчеркнул Вардан Хачатрян. – В Армении нет таких электронных урн, которые подсчитывали бы голоса с ходу. Я считаю, что мы многое можем перенять из того, что увидели сегодня. И, естественно, это придаст новый импульс отношениям между Россией и Арменией.



18 марта в Ярославской области работает 869 избирательных участков. Проголосовать на выборах Президента можно до 20 часов. За ходом голосования следит большая группа международных наблюдателей, представители Общественной палаты и наблюдатели от кандидатов.