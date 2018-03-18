​Организации, задействованные в выборах Президента РФ, сработали эффективно, представители штабов кандидатов проявили конструктивную позицию. Такие выводы сделали международные наблюдатели по итогам мониторинга работы участковых избирательных комиссий в Ярославле.



– С технической точки зрения очень плодотворная работа. И ЦИК, и другие организации очень уважительно работали с избирателями, – отметил член международной группы наблюдателей в Ярославской области от Румынии Тудор Афанасов. – В иностранной прессе отмечается, что присутствующие на участках от разных штабов сообщают о нарушениях. Но мы лично общались с разными наблюдателями, и никто из них о каких-либо нарушениях не рассказал. Были технические вопросы, но они разрешились. Я рад и горд, что на моей исторической родине действуют те же демократические рычаги, что и в Европе. На примере Ярославской области могу сказать, что избирательный процесс в России организован на самом высоком уровне. Надеюсь, в других регионах такая же картина.