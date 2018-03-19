|18 марта, в день выборов Президента РФ, на Советской площади Ярославля прошел митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине объединения России и Крыма.
– Я рад видеть вас, ярославцы, сегодня на Советской площади. Ведь все самые главные праздники и события мы традиционно отмечаем именно здесь, – сказал, обращаясь к зрителям, народный артист России, актер и режиссер театра имени Волкова Валерий Кириллов. – Театр не имеет границ. Нам довелось побывать с гастролями в Крыму накануне референдума. Это была одна история, одно настроение. И мы были в год принятия того самого главного решения о присоединении Крыма к России. Нас встречали как братьев, как родных, как самых дорогих соотечественников. И мы гордились и радовались, что Россия и Крым снова вместе!
Перед зрителями выступили как ярославские артисты – группа «Мамульки Бенд», так и известные московские музыканты – популярный автор и исполнитель Доминик Джокер и DJ Smash.
Концертная программа собрала сотни ярославцев. Несмотря на поздний час, зрители пришли сюда целыми семьями. Вход на концерт был свободный.
Кроме того, у пришедших была отличная возможность сфотографироваться со звездами. Для этого необходимо было сначала посетить избирательный участок, взять там брендированный браслет и флаер. Их обладатели принимали участие в викторине на площади. Те, кто правильно ответил на все вопросы ведущих вечера, сделали селфи с артистами.
Напомним, 18 марта 2014 года в Москве состоялось подписание договора между Россией и Крымом о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании новых субъектов РФ: Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 96,77 процента жителей Крыма на референдуме высказались за вхождение полуострова в состав России в качестве субъекта Федерации.
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