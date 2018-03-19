​Голосование на выборах Президента РФ в регионе прошло на хорошем организационном уровне, считает уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Омбудсмен лично посетил 15 избирательных участков в Ярославле, Ярославском и Гаврилов-Ямском районах, где проверил ход избирательного процесса. Также информация о ходе выборов поступала в аппарат уполномоченного от помощников в муниципальных районах.



– С 12 марта нам на горячую линию поступило всего 21 обращение, – сказал Сергей Бабуркин. – Большая часть касалась реализации избирательных прав граждан. Ряд нештатных ситуаций возник по причине того, что не все избиратели четко поняли алгоритм действий. Эти вопросы решались в рабочем порядке. В штатном режиме прошло голосование на участке для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, и на участках в организациях УФСИН.



Особое внимание было уделено мониторингу организации голосования для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



– На таких участках должны быть созданы особые условия, – подчеркнул Сергей Бабуркин. – Они должны быть доступны для инвалидов, пожилых людей, беременных женщин. Мы настаиваем на соблюдении ряда условий: расположение на первых этажах зданий, наличие пандусов. Посетив несколько участков, могу констатировать, что в этом направлении еще необходимо работать. Поэтому не снимаем тему с повестки.