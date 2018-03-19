​Наблюдатели из Республики Казахстан положительно оценили опыт использования КОИБов в Ярославской области. Сегодня, в день голосования, они в составе Миссии наблюдателей от СНГ посетили избирательные участки в Ярославле и Угличском районе.



Амирдин Алишев присутствовал на закрытии УИК №115 в областном центре.



– Я впервые увидел здесь в работе автоматические комплексы подсчета голосов. Конечно, это очень удобно, когда бюллетени подсчитывает машина, – сказал Амирдин Алишев. – За весь день работы нашей миссии в ходе посещения участков не выявлено нарушений избирательного процесса.



На участке №115, расположенном в здании медицинского университета на улице Революционной, до девяти утра использовались стационарные урны для голосования. После устранения технического сбоя начали работу КОИБы.



– Не зря же мы медики. К девяти часам утра работу КОИБов реанимировали. Поэтому подсчет голосов происходит так: сначала гасим неиспользованные бюллетени, далее вскрываем стационарные урны и в ручном режиме опускаем бюллетени в КОИбы, – рассказала председатель УИК №115 Татьяна Лищук. – Так же поступим с бюллетенями из переносных ящиков. Затем будет сформирован протокол, который направим в ТИК.



Электронные устройства для подсчета голосов установлены на 289 избирательных участках Ярославской области.



Напомним, по состоянию на 18 часов явка в регионе составила 58,97 процента. Итоговая явка избирателей, а также предварительные итоги выборов по Ярославской области будут озвучены завтра, 19 марта.