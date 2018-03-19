​Сегодня выборы Президента России в Ярославской области проходили на 869 избирательных участках. В 20 часов все они закрылись, и участковые комиссии перешли к процедуре подсчета голосов



– Какая явка была в регионе на 20 часов, мы узнаем только вместе с общими итогами выборов. Мы ожидаем, что благодаря применению КОИБов и QR-кодов для протоколов результат появится у нас раньше, чем в других регионах, ориентировочно к полуночи – часу ночи, – отметил председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. – По данным на 18 часов, на избирательные участки пришли почти 59 процентов избирателей. Это больше показателя 2012 года на 3 процента. Явка относительно ровная во всех районах. С точки зрения электоральной статистики, ее анализа, она естественная.



День голосования прошел в целом спокойно, и жалобы поступили всего лишь по двум типовым основаниям. Первое – наличие на информационном плакате вклейки.



– Мы разъяснили, что это предусмотрено решением ЦИК, – сказал Олег Захаров.



Второе основание – утренний сбой КОИБов, который был полностью и оперативно устранен, после чего они отработали весь день голосования без сбоев. Сейчас на участках, где они установлены, подсчет происходит с их использованием.



– Если будут усматриваться нарушения, предусмотрен пересчет, это можно сделать решением УИК, – добавил председатель облизбиркома.



В день выборов мониторинг хода голосования на территории региона осуществляли четыре группы международных наблюдателей из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран. Они отметили, что процесс голосования прошел организованно и с соблюдением всех стандартов. Некоторые из них заявили, что будут рекомендовать использование ярославского опыта в своих странах.