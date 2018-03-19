​Выборы в Ярославской области прошли спокойно, в соответствии с российским законодательством, а также с международными стандартами и принципами. Для избирателей, как заявил международный наблюдатель из Сербии, главный редактор журнала «Геополитика» Слободан Ерич, никаких проблем не было.



– Выборы Президента России – событие мирового масштаба, и внимание к ним в этом году совершенно особенное, – сказал он. – Я удовлетворен тем, что в течение всего дня демократические процедуры не нарушались. Весь процесс соответствовал общепринятым нормам и правилам.



Представитель международных наблюдателей из Чехии, член сената Ярослав Дубрава полностью подтвердил вывод коллеги из Сербии. Он заявил, что избирательная кампания в Ярославской области прошла открыто, легитимно, в соответствии с демократическими стандартами.



– Россия – страна, традиционно выступающая за сохранение стабильных международных отношений и традиционных ценностей. Здесь, в Ярославской области, мы в этом убедились, – резюмировал Ярослав Дубрава.