|Открытость выборного процесса в Ярославской области отметил представитель международной группы наблюдателей от Парагвая Умберто Паредес Павон.
– Речь в том числе и о работе автоматизированной системы подсчета голосов, – уточнил он. – Парагвай также ждут выборы, и нам есть чему у вас поучиться. Интересный опыт – привлечение молодежи в качестве волонтеров.
По мнению Умберто Паредеса Павона, во время голосования наблюдалась спокойная атмосфера. Процесс шел без спешки, с соблюдением всех требований к проведению выборов.
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