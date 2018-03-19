​Открытость выборного процесса в Ярославской области отметил представитель международной группы наблюдателей от Парагвая Умберто Паредес Павон.



– Речь в том числе и о работе автоматизированной системы подсчета голосов, – уточнил он. – Парагвай также ждут выборы, и нам есть чему у вас поучиться. Интересный опыт – привлечение молодежи в качестве волонтеров.



По мнению Умберто Паредеса Павона, во время голосования наблюдалась спокойная атмосфера. Процесс шел без спешки, с соблюдением всех требований к проведению выборов.