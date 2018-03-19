|На выборах Президента России в Ярославской области побывали международные представители из разных стран. Представители Греции отметили отсутствие нарушений и подтвердили демократичность процесса голосования.
– Мы общались со всеми людьми, которые присутствуют на избирательных участках: членами комиссий, представителями кандидатов. Жалоб мы не услышали, – сказал член парламента Греции Йоаннис Кефалогианнис.
Он добавил, что двумя вещами был действительно удивлен: это высокий процент явки и автоматизация подсчета голосов.
Мария Антонио, которая также представляла Грецию, отметила открытость жителей региона, улыбки и хорошую атмосферу.
– Увидела в числе кандидатов в Президенты женщину, это было удивительно, – поделилась она. – Я выступаю в поддержку женщин, в особенности в политике, чтобы мы занимали равное положение с мужчинами.
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