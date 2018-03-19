​В администрации города Тутаева прошло торжественное вручение правоустанавливающих документов на землю четырем многодетным семьям. 10 семей заключили договора аренды на земельные участки без торгов.



Всего с начала марта в рамках областного закона 14-з, изменения в который были инициированы в 2017 году главой региона Дмитрием Мироновым, земельные участки в аренду без проведения торгов получили 77 многодетных и молодых семей, за время действия – 225 семей. Помимо упрощенной процедуры оформления в этом случае предусмотрено право самостоятельно подбирать земельные участки в любом интересующем гражданина муниципальном образовании области.



– Разработка и реализация закона 14-з – одно из новых успешных направлений по ликвидации очереди на бесплатное предоставление в собственность участков многодетным семьям в соответствии с поручениями главы государства Владимира Путина, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Задача в этом году – не снижать заданных темпов. Для этого в 2017 году сформировано 787 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность. В настоящее время в регионе бесплатно предоставлен в собственность 3621 участок отдельным категориям граждан, из них 2506 – многодетным семьям.



Многодетная семья Щербаковас в числе первых получила земельный участок в селе Красном Ярославского района в аренду без торгов и уже строит дом своей мечты. Выбрали участок самостоятельно, подготовили необходимые документы, обратились в администрацию Ярославского района и в июне 2017 года заключили договор.



– О том, куда обратиться и что нужно сделать, прочитал в Интернете. Ничего сложного, если желание есть, – рассказал глава семьи Франц Щербаковас. – Мы живем в однокомнатной квартире, поэтому собственный большой дом – необходимость. Выбирали участок всей семьей. Мы воспитываем трех мальчиков, ждем появления четвертого, поэтому хотелось, чтобы рядом были лес, речка. Для строительства используем средства материнского капитала. В марте дом уже будет готов.



Как пояснила заместитель директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, в очередь на получение земли можно встать в любом муниципальном районе и городском поселении области, вне зависимости от места регистрации. Подробную информацию многодетные семьи и иные льготные категории граждан могут найти на сайте в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков»: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.