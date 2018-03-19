​Появление специфического запаха в районе производственного комплекса «Лакокраска» в Ярославле – результат деятельности ООО «Ярославская лакокрасочная компания», производящего эмали и лаки. К такому выводу пришли специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, которые организовали проверку по жалобам граждан на загрязнение воздуха.



– В ходе проверки специалисты аккредитованной лаборатории произвели отборы проб промышленных выбросов в атмосферу от стационарных источников ООО «Ярославская лакокрасочная компания», – рассказал исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – По результатам лабораторных исследований выявлено превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ по этилцеллозольву в 1,56 раза. Кроме того, при анализе результатов производственного экологического контроля ООО «Ярославская лакокрасочная компания» было установлено, что оно и раннее допускало факты превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.



По итогам проверки руководству предприятия выдано предписание об устранении нарушений для обеспечения соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов. За несоблюдение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него законодательством предусмотрено наложение штрафа: на граждан и на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.