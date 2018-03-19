​Закончилась экспертиза здания детской больницы №1 в Ярославле. На последнем этапе специалисты исследовали состояние крыши. Анализ результатов показал, что несущие деревянные фермы находятся в аварийном состоянии и их эксплуатация недопустима. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что есть опасность обрушения здания.



– Эта экспертиза ставит точку во всех рассуждениях на тему, правильным ли был перевод отделений больницы с проспекта Ленина в другие здания или неправильным. Результаты исследований показали, что это было необходимо для безопасности врачей и пациентов, – сказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Сейчас будет объявлен конкурс на создание проектно-сметной документации, после чего начнется капитальный ремонт объекта. Сколько это займет по времени, сказать пока сложно. Департамент здравоохранения и я лично держим ситуацию под контролем.



Зданию больницы 62 года. В соответствии с положением об организации и проведении реконструкции и ремонта объектов коммунального и социально-культурного назначения нормативный срок службы деревянных конструкций крыши составляет 50 лет. Условия прочности соединения не соблюдаются, перегруз составляет 2,7 раза.