​Более 650 тысяч жителей Ярославской области проголосовали на выборах Президента Российской Федерации. Итоговая явка в регионе составила 64,12 процента, сообщил сегодня председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.



Глава областного избиркома также напомнил, что выборы Президента РФ в этом году совпали с датой четвертой годовщины присоединения Крыма к России.



– Четыре года назад я был в Крыму, – рассказал Олег Захаров. – Эти два события – референдум в Крыму и президентские выборы 2018 года – объединены одним общим впечатлением: очереди на избирательных участках. Больше я такого не встречал. И тот интерес, который жители проявили к выборам вчера, отразился на явке. Для Ярославской области она достаточно серьезная. На предыдущих выборах Президента РФ явка в Ярославской области составляла 63,54 процента. Так что мы даже немного прибавили.



Среди муниципальных районов наибольший процент избирателей, 74,4, пришелся на участки в Мышкинском районе. Также в числе лидеров Пошехонский и Первомайский районы – там явка составила 73,55 и 72,66 процента соответственно.



– В городе Ярославле, который также известен слабой электоральной активностью, явка составила 63,28 процента, и это тоже очень значимый показатель, – отметил Олег Захаров. – На мой взгляд, достаточно ровная явка по всей территории Ярославской области говорит о том, что эта избирательная кампания была жителям интересна, они пришли на выборы и проголосовали за достойного кандидата.



В Рыбинске явка на выборы оказалась выше, чем в среднем по региону: 65,45 процента в Волжской ТИК и 64,58 – в Пролетарской ТИК.



Самую низкую явку показали избиратели Ростовского района – 60,04 процента.