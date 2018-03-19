|Постановлением Правительства РФ от 16 марта в Гаврилов-Яме создана территория опережающего социально-экономического развития. Это уже второй моногород региона, получивший такой статус. Ранее, в сентябре 2017 года, ТОСЭР была создана в Тутаеве.
– Статус ТОСЭР позволит снизить зависимость местной экономики от градообразующих предприятий, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – За счет реализации различных инвестпроектов планируется привлечь в Гаврилов-Ям порядка 1,4 миллиарда рублей, создать более 340 новых рабочих мест и в целом повысить качество жизни населения.
Экономические механизмы ТОСЭР существенно повышают привлекательность моногородов для ведения бизнеса. Для инвесторов предусмотрены льготы по уплате налога на имущество и прибыль, а также сниженные взносы во внебюджетные фонды.
Придание статуса ТОСЭР моногородам Ярославской области – одна из приоритетных задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона в соответствии с губернаторской программой «10 точек роста». На согласовании в Минэкономразвития находится заявка на создание территории опережающего развития в Ростове.
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