​Постановлением Правительства РФ от 16 марта в Гаврилов-Яме создана территория опережающего социально-экономического развития. Это уже второй моногород региона, получивший такой статус. Ранее, в сентябре 2017 года, ТОСЭР была создана в Тутаеве.



– Статус ТОСЭР позволит снизить зависимость местной экономики от градообразующих предприятий, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – За счет реализации различных инвестпроектов планируется привлечь в Гаврилов-Ям порядка 1,4 миллиарда рублей, создать более 340 новых рабочих мест и в целом повысить качество жизни населения.



Экономические механизмы ТОСЭР существенно повышают привлекательность моногородов для ведения бизнеса. Для инвесторов предусмотрены льготы по уплате налога на имущество и прибыль, а также сниженные взносы во внебюджетные фонды.



Придание статуса ТОСЭР моногородам Ярославской области – одна из приоритетных задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона в соответствии с губернаторской программой «10 точек роста». На согласовании в Минэкономразвития находится заявка на создание территории опережающего развития в Ростове.