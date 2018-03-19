​На территории Ярославской области кандидата в Президенты РФ Владимира Путина поддержали 71,84 процента избирателей, или 472666 человек. Об этом сегодня сообщил председатель облизбиркома Олег Захаров на пресс-конференции, посвященной подведению предварительных итогов прошедших выборов.

– Таким образом, выбор наших избирателей оказался достаточно очевидным. А тот факт, что он сделан при такой серьезной явке (на территории региона она составила 64,12 процента), наглядно демонстрирует единство нашего общества, – сказал Олег Захаров. – Столь высокие результаты – свидетельство того, что наши граждане готовы сегодня сообща решать актуальные вопросы и принимать новые вызовы. А еще это говорит о том, что люди абсолютно солидарны во мнении, кто на данном этапе должен руководить страной.

Второе место жители региона, как и страны в целом, отдали Павлу Грудинину. Он набрал 12,96 процента. В абсолютных цифрах это 85256 голосов. Третье место с результатом 7,54 процента (49621 голос) у Владимира Жириновского.

Ксения Собчак – четвертая. За нее проголосовали 2,37 процента избирателей (15607 человек). Григорий Явлинский с результатом 1,78 процента пятый. Шестое место занял Борис Титов. Его результат 1,02 процента (6710 избирателей). Седьмой – Сергей Бабурин. За него проголосовали 5329 ярославцев, или 0,81 процента. Восьмым стал Максим Сурайкин. Свои голоса за него отдали 4377 человек, или 0,67 процента избирателей.

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