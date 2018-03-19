|Никаких серьезных нарушений на выборах Президента РФ в Ярославской области зафиксировано не было. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции глава облизбиркома Олег Захаров.
– У нас было только два вида обращений, – сказал Олег Захаров. – Первый касался размещения информационных плакатов с кандидатами на избирательных участках. Мы на эти ситуации реагировали оперативно. Второй связан со сбоем в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней в первые часы голосования. Неполадки устранили быстро, буквально в течение часа-двух. На это время участки перешли на ручной режим работы, а потому возникшие обстоятельства, на наш взгляд, не оказали никакого существенного влияния ни на ход голосования, ни тем более на его результаты.
Олег Захаров также подчеркнул, что многочисленные международные наблюдатели, приехавшие в регион, констатировали: выборы прошли честно и открыто. Мониторинг хода голосования осуществляли представители ОБСЕ, а также Греции, Сербии, Парагвая, Чехии, Румынии, Латвии, Словакии, стран СНГ и другие, всего около 50 человек. Кроме того, работали наблюдатели от общественных палат России и Ярославской области – 2400 человек.
– Все они по итогам дня отметили хорошую организацию выборного процесса, – добавил Олег Захаров. – Особой оценки была удостоена оснащенность участков – как средствами безопасности, так и электронными комплексами обработки бюллетеней. Технологию эту международные наблюдатели признали передовой, заявив, что подобные есть даже не во всех странах Евросоюза.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
37 минут назад
10 просмотров
2018.03.19 20 марта в рамках проверки региональной системы оповещения на улицах будут включены сирены2018.03.19 Сотни подростков смогут трудоустроиться на время летних каникул2018.03.19 Более 71 процента жителей региона проголосовали за Владимира Путина2018.03.19 Максим Авдеев: «Создание ТОСЭР в Гаврилов-Яме позволит привлечь порядка 1,4 миллиарда рублей инвестиций»2018.03.19 Олег Захаров: «Ярославская область показала достаточно серьезную явку на выборы Президента РФ»