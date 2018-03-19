​Никаких серьезных нарушений на выборах Президента РФ в Ярославской области зафиксировано не было. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции глава облизбиркома Олег Захаров.

– У нас было только два вида обращений, – сказал Олег Захаров. – Первый касался размещения информационных плакатов с кандидатами на избирательных участках. Мы на эти ситуации реагировали оперативно. Второй связан со сбоем в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней в первые часы голосования. Неполадки устранили быстро, буквально в течение часа-двух. На это время участки перешли на ручной режим работы, а потому возникшие обстоятельства, на наш взгляд, не оказали никакого существенного влияния ни на ход голосования, ни тем более на его результаты.

Олег Захаров также подчеркнул, что многочисленные международные наблюдатели, приехавшие в регион, констатировали: выборы прошли честно и открыто. Мониторинг хода голосования осуществляли представители ОБСЕ, а также Греции, Сербии, Парагвая, Чехии, Румынии, Латвии, Словакии, стран СНГ и другие, всего около 50 человек. Кроме того, работали наблюдатели от общественных палат России и Ярославской области – 2400 человек.

– Все они по итогам дня отметили хорошую организацию выборного процесса, – добавил Олег Захаров. – Особой оценки была удостоена оснащенность участков – как средствами безопасности, так и электронными комплексами обработки бюллетеней. Технологию эту международные наблюдатели признали передовой, заявив, что подобные есть даже не во всех странах Евросоюза.

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