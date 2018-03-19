|20 марта в Ярославской области с 11.00 до 13.00 будет проходить комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения. Запланированы включение электросирен и громкоговорителей, перехват радио- и телевизионного вещания.
Проверка проводится в соответствии с планом основных мероприятий Ярославской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год.
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