|Из резервного фонда Правительства России Ярославской области дополнительно выделено 22 миллиона 426 тысяч рублей для обеспечения граждан, имеющих и сохранивших в этом году право на государственную помощь в виде набора социальных услуг. Речь о получении лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. Выделенные средства позволят в полном объеме снабдить в текущем году необходимыми лекарственными препаратами отдельные категории граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, регион получает из резервного фонда Правительства почти 45 миллионов рублей на развитие паллиативной помощи. Средства пойдут на лекарства, включая обезболивающие, организацию мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, обеспечение организаций, предоставляющих такую помощь, медицинскими изделиями. Часть средств будет потрачена на закупку аппаратов искусственной вентиляции для пациентов, нуждающихся в помощи на дому.
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