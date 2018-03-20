​Ярославской области из резервного фонда Правительства РФ выделено 113,9 миллиона рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы произойдет в связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 11163 рублей.



– Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму, – говорил в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. – Эта норма начнет действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около четырех миллионов человек. Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании и других отраслях.