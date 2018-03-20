​10 апреля в регионе пройдет общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярославской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Темой станет внесение изменений в планы на 2018 год за счет экономии от торгов.



Руководство регионального департамента транспорта, областной дорожной службы и представители мэрии Ярославля обсудят с членами общественных советов, блогерами, активистами различных движений и просто неравнодушными ярославцами объекты для включения в программу.



– Проект реализуется в регионе второй год при поддержке губернатора Дмитрия Миронова и Президента России Владимира Путина, – рассказал исполняющий обязанности директора областного департамента транспорта Евгений Моисеев. – При развитии транспортной инфраструктуры Ярославской агломерации нам очень важно мнение общественности, и мы продолжаем вести конструктивный диалог, который приносит положительные результаты.



В прошлом году департаментом транспорта совместно с мэрией Ярославля были проведены четыре общественных обсуждения. Представители органов власти обсудили с широким кругом общественности, какие дороги в первую очередь необходимо отремонтировать по проекту «Безопасные и качественные дороги», результаты работы, проделанной в 2017 году, и планы на 2018 год.



Участие в общественном обсуждении могут принять все желающие. Мероприятие пройдет в актовом зале ГКУ ЯО «Ярдорслужба» по адресу: Ярославль, улица Ухтомского, 9. Начало – в 15.00.