В ЯрГУ имени П.Г. Демидова во второй раз открылась школа туристских волонтеров. Ее цель – улучшение качества работы с гостями региона. Участники проекта знакомятся с информацией о туристических ресурсах области, на тренингах практикуют навыки общения и эффективные способы разрешения возможных проблемных ситуаций.



Учащимися школы волонтеров стали 20 человек – студенты направления «регионоведение и туризм» исторического факультета опорного вуза, а также активисты «серебряного возраста».



– Ярославская область занимает лидирующие позиции в туристической сфере. К нам едет все больше гостей, и мы, безусловно, в таких условиях должны обеспечивать отрасль компетентными специалистами, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Обученных волонтеров будем привлекать к организации и проведению крупных туристических мероприятий, оказанию информационной поддержки гостям региона. Участие старшего поколения в турволонтерстве расширяет возможности движения, позволяет гостям в возрасте говорить на равных и лучше понимать друг друга.



На открытии курса с приветственным словом выступила генеральный директор Ассамблеи туристских волонтеров Республики Татарстан Юлия Баширова, которая подчеркнула, что проект способствует качественному развитию туристической отрасли региона.



– Обучение в школе туристских волонтеров продлится месяц, – уточнил директор центра развития туризма «Ярославия» Дмитрий Цапук. – Слушатели курса получат знания об основных туристических ресурсах области, подтянут разговорный английский.



Участие волонтеров востребовано не только в непосредственной работе с туристами, но и при организации крупных событийных мероприятий. Кроме того, добровольцев привлекают для работы в туристско-информационных пунктах.