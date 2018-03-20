​В регионе в активном режиме проводятся мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья. Правительство Ярославской области ведет ежедневный мониторинг гидрологической обстановки на водохранилищах, проводятся сбор и анализ ежесуточных данных об уровне воды в верхнем и нижнем бьефе Угличского и Рыбинского гидроузлов, а также в верхнем бьефе Горьковского гидроузла. В ближайшее время будут проведены обследования 11 гидротехнических сооружений в регионе на предмет готовности к пропуску весеннего половодья.



Под особым контролем находится ситуация на территории ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» в поселке Константиновском Тутаевского района с целью исключения возможности перелива содержимого кислогудронных прудов и попадания загрязнений в реку Печегду.



20 марта в рамках подготовки к прохождению весеннего половодья сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели очередное выездное обследование территории, прилегающей к прудам-накопителям.



– В рамках подготовки к предстоящему паводковому сезону на предприятии реализован комплекс мер, направленных на предотвращение повышения уровня жидкости в прудах-накопителях, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – С февраля идут активный вывоз снега с территории, прилегающей к прудам, и буртование снега, препятствующее активному снеготаянию при повышении температуры воздуха. Кроме того, организован ежедневный мониторинг уровня жидких отходов в кислогудронных прудах. На данный момент вывезено уже 2500 кубометров снега и проведено буртование в объеме 7500 кубометров. Уровень жидкости в прудах в норме, ниже критической отметки на 1,5 метра.



По данным специалистов департамента, руководство предприятия в полном объеме обеспечивает весь комплекс мер по подготовке к предстоящему половодью. Кроме того, с целью мониторинга состояния реки Печегды ежеквартально в месте сброса сточных вод ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева проводит отбор проб для проведения химических исследований. Отклонений от нормы на данный момент не выявлено.



Как сообщил главный эколог предприятия Вячеслав Таланов, также усилен контроль за системами водопотребления и канализации. Установка КАРИ по нейтрализации и доочистке кислой воды, поступающей из кислогудронного пруда, работает в круглосуточном режиме в полном объеме. Предприятие готово к пропуску паводковых вод.