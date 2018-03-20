​20 марта в Правительстве Ярославской области прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства в ЦФО по вопросу эффективности исполнения субъектами РФ полномочий в сфере лесных отношений.



– Сфера лесного хозяйства согласно посланию Президента России Владимира Путина о необходимости рывка в направлении социально-экономического развития страны в целом должна и может в ближайшее время стать мощным инструментом выравнивания экономической ситуации, принося прибыль в бюджеты и одновременно жестко пресекая незаконное использование лесных ресурсов, – сказал глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. – Поэтому сегодня мы должны откровенно обсудить имеющиеся в отрасли проблемы, для того чтобы идти вперед. Я благодарю губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова за помощь в организации этого форума.



Ярославская область не случайно выбрана площадкой для проведения совещания. За последние полтора года здесь создана новая межведомственная система взаимодействия, позволившая эффективно реализовать комплекс мер, направленных на пресечение незаконных рубок, легализацию оборота древесины и активизацию мероприятий по лесовосстановлению. Благодаря этому регион вышел на передовые позиции в ЦФО.



– Объем незаконной вырубки леса удалось сократить в четыре раза. Прекращены вырубки в промышленных объемах. Размер причиненного ущерба уменьшился почти в пять раз, – отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – В 2017 году департаменту лесного хозяйства впервые была поставлена задача приравнять объем лесовосстановления к площади вырубок. Она была успешно решена.



В ходе совещания проведен анализ эффективности использования лесных ресурсов в регионах Центрального федерального округа, а также мероприятий по лесовосстановлению. Ярославская область по всем основным направлениям по итогам 2017 года выполнила запланированные мероприятия в полном объеме.



– Впервые за многие годы объем вреда, причиненного лесам, значительно снижен – в 4,7 раза. Раскрываемость преступлений в этой сфере увеличилась более чем на 20 процентов, – отметил, комментируя итоги совещания, заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – По всем видам лесовосстановления удалось превысить показатели прошлых лет. Кроме того, проведена реанимация региональных питомников – даниловского и петровского, что дает возможность получать более дешевый и качественный посевной материал для проведения мероприятий по лесовосстановлению.



В числе перспективных направлений глава Федерального агентства лесного хозяйства обозначил усиление контроля за санитарными рубками на землях лесного фонда и привлечение к этому процессу общественности, а также развитие новых моделей лесной экономики, которые позволят региональным бюджетам получать дополнительные доходы.