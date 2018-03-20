​В Рыбинске продолжатся работы по газификации частного сектора. В рамках региональной программы газификации Ярославской области администрация города приступила к строительству газопровода протяженностью 1,8 километра в микрорайоне Слип на улицах Новолосевской, Глаголь, Штепенко, Павлова и Пригородной, что позволит подключиться к газовым сетям жителям 69 домовладений.



В настоящее время проведен конкурс по определению подрядчика для прокладки и монтажа газопровода. Выполнять строительные работы будет рыбинская организация, сумма контракта – около трех миллионов рублей. Завершение работ запланировано на декабрь 2018 года.



– В этом году также запланированы работы по проектированию участка газовых сетей протяженностью более 800 метров в микрорайоне Прибрежном на улице Гражданской. После строительства ветки газопровода подключиться к сетям смогут еще 11 домов частного сектора, – рассказал начальник управления строительства города Рыбинска Георгий Киреев.



В 2017 году были завершены работы по прокладке газопровода длиной более четырех километров в микрорайоне Заволжье-1. Это дает возможность газифицировать 140 домов на 12 улицах.



Также в конце прошлого года был введен в эксплуатацию участок газопровода в Запахомовском микрорайоне, работы на котором подрядчик не мог завершить в течение четырех лет. Жители улиц Угличской, Фабричной, Карла Маркса, Динамовской, Вагонной, Ремонтной, Кооперативной и участка улицы Труда начали заключать договоры с «Рыбинскгазсервисом» на подключение газа к индивидуальным домовладениям. Уже подано 23 заявки.



– В рамках региональной программы газификации активно ведется строительство межпоселковых газопроводов, – рассказал и. о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Сергей Колесников. – Сегодня проложено уже более пяти километров газовых сетей к населенным пунктам Татищев Погост и Марково Ростовского района, а также определен подрядчик и началась поставка материалов для строительства газопровода к селу Купанскому Переславского муниципального района.