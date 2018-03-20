|Студент Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова Егор Кротов стал одним из победителей первой всероссийской профессиональной олимпиады студентов «Я – профессионал». Он признан лучшим по направлению «Бизнес-информатика». Итоговое мероприятие прошло в Москве под патронажем Администрации Президента Российской Федерации.
Олимпиада была организована в несколько этапов. Первый стартовал еще в декабре пошлого года. В мероприятии приняли участие студенты 828 высших учебных заведений практически из всех регионов страны. 50 тысяч человек прошли отборочный онлайн-этап, 10 тысяч из них получили право участвовать в очном этапе на площадках ведущих вузов в 40 городах России.
От Ярославской области в олимпиаде приняло участие более 100 студентов, представляющих семь образовательных организаций. Во второй заключительный очный этап прошли 14 них, причем шестеро – из Демидовского университета.
Справка
«Я — профессионал» — это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных.
Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны.
Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также рекомендации перед работодателями.
Вопросы олимпиады рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов. Но испытать себя и проверить уровень своего профессионализма может каждый. Участие в олимпиаде бесплатное.
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вчера, 17:15
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