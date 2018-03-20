​Крупнейший фармацевтический холдинг «Национальная иммунобиологическая компания» госкорпорации «Ростех» реализует комплекс мероприятий на базе Центра трансфера фармацевтических технологий имени М.В. Дорогова (ЦТФТ). Правительством Ярославской области и специалистами компании разработана дорожная карта о сотрудничестве «Нацимбио» и регионального фармкластера.



– Научные и технологические возможности Центра трансфера сегодня оценивает крупный холдинг «Нацимбио». Безусловно, потенциал и наработки центра будут полезны для создания новых лекарственных средств и разработки фармтехнологий, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – На базе центра для специалистов «Нацимбио» будет организована серия семинаров с привлечением профессиональных лекторов вузов и специалистов-практиков ведущих лабораторий. В свою очередь, научные и производственные практики «Нацимбио» также будут востребованы регионом.



Летом специалисты «Нацимбио» примут участие в работе фармацевтического лагеря «Филин» и проведут лекции, мастер-классы для талантливых школьников со всей России. По итогам конкурсов в формате битвы стартапов будут определены самые перспективные абитуриенты, некоторые из них войдут в кадровый резерв иммунобиологической компании и могут быть включены в стипендиальный проект.



В ближайшее время для детального изучения возможностей Центра трансфера фармацевтических технологий будут сформированы расширенные рабочие группы. В их состав войдут руководители лабораторий, технологи и другие специалисты предприятий «Нацимбио», вовлеченные в процесс разработки и изучения новых фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения, медицинских изделий и средств диагностики.



Справка



АО «Национальная иммунобиологическая компания» учреждено в 2013 году с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) государственной корпорации «Ростех» в сфере разработки и производства иммунобиологической продукции.



Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных производственных и научных компетенций. В приоритете – иммунобиологические препараты и препараты для лечения инфекционных заболеваний.



«Нацимбио» объединяет производственные предприятия, центры исследований и разработок. В сотрудничестве с российскими и зарубежными компаниями холдинг осуществляет производство важнейших лекарств, разрабатывает инновационные препараты, занимается созданием, оснащением и модернизацией производств.