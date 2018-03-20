|Дефект на теплосетях в Заволжском районе устранен.
– Сейчас идет заполнение системы. В квартирах жителей должно скоро потеплеть, – сказал и. о. директора регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – АО «Ярославские энергетические системы» работы провело в срок согласно графику. Мы отслеживали весь процесс, ситуация была под контролем.
Напомним, вчера в районе дома №34 по проспекту Машиностроителей произошла авария на трубопроводе. В зоне риска оказалось 200 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 50 тысяч человек, 16 детских садов, 6 школ, областная клиническая больница и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Поддержание нормативных параметров теплоснабжения потребителей от котельной оказалось невозможным. На заседании КЧС и ОПБ мэрии Ярославля было принято решение о проведении срочных ремонтных работ.
В соответствии с планом утром дома были отключены от тепла и горячего водоснабжения. В целях недопущения резкого снижения температуры воздуха во время работ социально значимые объекты отапливались посредством обратного трубопровода.
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вчера, 20:15
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