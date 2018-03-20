​20 марта в Ярославле начал работу всероссийский молодежный инновационный форум «МИФ-2018». Он проходит в Ярославле уже шестой год подряд и традиционно собирает изобретателей, начинающих предпринимателей, стартап-команды и студентов со всей России, желающих развить свои инновационные и научные идеи в бизнес-проекты.



– Уже сегодня в регионе создаются все условия для динамичного развития инновационной среды, – сказал, открывая форум, заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Мы работаем с образовательной и научной сферой, помогаем нашим инноваторам воплощать свои идеи и наработки в экономическом пространстве. И форум «МИФ» – один из инструментов этой работы, где участники могут получать необходимую информацию, сотрудничать с экспертами по каждому проекту.



Он подчеркнул, что сегодня Ярославскую область уверенно можно назвать регионом инноваций. И «точкой кипения» прорывных инициатив в области является Корпорация развития МСП.



– Здесь авторы проектов получают деятельную поддержку по разным направлениям. И сегодня мы видим множество позитивных результатов этой работы. Порядка 80 процентов выпускников бизнес-инкубатора успешно продолжают вести свой бизнес, целый ряд проектов нашли своего инвестора, многие разработки ярославских инноваторов известны на федеральном уровне и получили широкие возможности для реализации в рамках программ крупных технологичных холдингов, – сказал Максим Авдеев.



Форум «МИФ-2018» проходит в два этапа. Первый – образовательный. В его рамках с 20 марта по 15 мая будет организовано 13 тренинг-программ. Вторым этапом станет экспертная выездная сессия в Ярославской области 7 – 9 июня. По итогам работы каждый участник форума сформирует стратегию действий по дальнейшему развитию своего бизнес-проекта.



– «МИФ-2018» задуман как комплексная образовательная программа, – рассказала председатель оргкомитета форума, генеральный директор Консалтинговой группы АС Анна Смирнова. – Каждый участник форума в его рамках решает свою задачу: развить идею, продвинуть проект, получить грант. Кроме того, поскольку создать сильный проект может только сформировавшаяся личность, в программе большое внимание уделено мероприятиям по развитию личностных качеств участников.



Справка



Организаторами форума являются ООО «Консалтинговая группа АС» и ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)».



Цель форума – обучение участников ключевым знаниям, умениям и навыкам, способствующим эффективной подготовке их проектов к реализации и коммерциализации.