​20 марта в Рыбинске встречали известного изобретателя из Москвы Ольгу Михалкову. Она приехала, чтобы познакомиться с работой детского технопарка «Кванториум» и пообщаться со школьниками.



Первым пунктом программы стала экскурсия по детскому технопарку. Кванторианцы показали свои научные и конструкторские разработки, рассказали о достижениях.



– Впечатления колоссальные, так как я не ожидала, что все на таком уровне и все так хорошо оборудовано, – поделилась Ольга Михалкова. – О таком раньше и мечтать не могли. И меня очень порадовало, что оборудование отечественное. Очень хороши лаборатория нанотехнологий, химическая лаборатория, и электроника, и квадрокоптеры – все здорово! «Кванториум» дает шанс детям на будущее. Увидев ребят, которые здесь занимаются, я убедилась, что в Рыбинске много талантов, и это очень отрадно.



В «Кванториуме» изобретатель рассказала школьникам о психологической подготовке к защите научных проектов. Она является автором 11 научных трудов и изобретений. Самый социально значимый ее проект – создание детского защищающего костюма «Ангел-хранитель». Благодаря вшитым в одежду упругим накладкам-протекторам этот костюм полностью обезопасит ребенка-непоседу от травм при активном отдыхе на природе и занятиях спортом. Мало того, при падении дошкольник (а модель разработана пока только для детей младшего возраста) даже не почувствует боли.



Справка



Ольга Михалкова – кандидат физико-математических наук, победитель конкурса «Лучший изобретатель Москвы», лауреат международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2010», обладатель золотой медали и Гран-при международного фестиваля изобретений, знаний и инноваций «ТеслаФест-2010».