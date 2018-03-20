Успехи Ярославской области в легализации оборота древесины, борьбе с незаконными рубками, лесовосстановлении были высоко оценены заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ – руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком. Вчера он провел в Ярославле совещание с участием представителей субъектов Центрального федерального округа.



– Мы являемся обладателями уникального богатства – российского леса. И очень важно, что в Ярославской области о нем заботятся по-настоящему, – сказал Иван Валентик. – Самое главное – Правительству Ярославской области удалось справиться с незаконными рубками. Это одна из серьезных проблем лесного хозяйства всей страны. И пока в регионах ситуации разные.



В ходе работы была отмечена результативность работы Правительства Ярославской области по всем направлениям. Опыт региона рекомендован для использования в субъектах ЦФО.



Как отметил на совещании председатель Правительства Дмитрий Степаненко, удалось полностью прекратить вырубки в промышленных объемах. За прошлый год Ярославская область заняла первое место в ЦФО по результатам снижения количества незаконных рубок. Объем лесовосстановления был впервые доведен до объема вырубок.



– За год нам удалось сократить в четыре раза объем незаконных рубок, а объем ущерба от них – почти в пять раз. Важно, что эта задача была решена путем взаимодействия с правоохранительными органами и нашими лесоарендаторами, – сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



В рамках совещания за достигнутые результаты работы в 2017 году и личный вклад в решение задач по рациональному использованию, сохранению и приумножению лесных богатств России ведомственным знаком был награжден директор Угличского лесничества Сергей Иванов. Почетные грамоты Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик вручил директору Пошехонского лесничества Николаю Титову и директору Борисоглебского лесничества Анатолию Шевеню.