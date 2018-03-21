​Предложения Ярославской области по систематизации деятельности органов власти в сфере использования охотничьих ресурсов, корректировке нормативной базы и созданию условий для социальной защищенности охотинспекторов будут проработаны на федеральном уровне. Об этом заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик сообщил вчера в рамках визита в регион.



В Ярославле он провел совещание по вопросам эффективности работы по сохранению охотничьих ресурсов в ЦФО.



– Значительно повысить эффективность борьбы с браконьерством, а также максимально расширить географию надзорных мероприятий по пресечению правонарушений позволило создание в регионе новой системы межведомственного взаимодействия, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это помогло объединить усилия профильных федеральных структур, департамента охраны окружающей среды и природопользования, органов внутренних дел, прокуратуры, органов местного самоуправления и общественности.



В регионе было создано 17 антибраконьерских межведомственных групп. Каждая состоит из госохотинспектора департамента, сотрудника полиции, представителя охотпользователей, сотрудника рыбоохраны или представителя общественности.



За прошлый год проведено порядка 3,5 тысячи рейдовых мероприятий. Выявлено более 430 нарушений в сфере природоохранного законодательства. Привлечены к административной ответственности свыше 350 человек. Десять из них лишены лицензий на охоту.



Проведена работа по оснащению инспекторов. Каждый обеспечен летней и зимней спецодеждой, автомобилем повышенной проходимости, снегоходом, сотовой связью, фотокамерой, биноклем, диктофоном, видеорегистратором и фотоловушкой.



Справка



В регионе осуществляют деятельность 44 юридических лица на 73 охотничьих угодьях, зарегистрированы 33 тысячи охотников. Кроме того, охотугодья области ежегодно посещают до 2 тысяч охотников из других регионов. Для обеспечения рационального использования объектов животного мира в охотхозяйствах области проводятся учеты и мониторинговые наблюдения за дикими животными. Это позволяет планировать их использование без ущерба воспроизводству. Особое внимание уделяется борьбе с распространением болезней диких животных.