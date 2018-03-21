​Началась реализация пилотного проекта по внедрению технологий «Умного города» в Ярославской области. Первым населенным пунктом, где создаются интеллектуальные уличные зоны с модернизированным светофорным оборудованием, автоматизированным управлением дорожным движением и «умным освещением», стал Рыбинск.



Пилот финансирует госкорпорация «Ростех» без привлечения средств регионального бюджета. Проект реализует ее дочерняя структура – холдинг «Швабе» при координирующей роли НПО «Конверсия».



В ходе проекта в Рыбинске будет установлено 250 энергосберегающих уличных светильников, часть из них – с дистанционным управлением, позволяющим регулировать освещение в зависимости от времени суток. Также ряд перекрестков города будет оборудован новыми светофорными объектами, которые автоматически меняют режим работы в зависимости от дорожной ситуации – с помощью датчиков, «вшитых» под дорожное полотно и считывающих автомобильный трафик. На двух перекрестках – на пересечении улицы Свободы с улицей Герцена и с проспектом Ленина – уже установлены светофоры нового поколения. «Умными светильниками» оборудована набережная. Первый эффект от внедрения «умной инфраструктуры» регион сможет оценить уже в 2018 году.



– В мае опыт применения новейших цифровых решений планируется распространить на Ярославль, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Сегодня системы уличного освещения и управления дорожным движением здесь не отвечают современным реалиям и требуют серьезной модернизации. В частности, в городе остро стоит проблема загруженности дорог и автомобильных пробок. В очередной раз это доказала ситуация, произошедшая в конце февраля на Московском проспекте. Решить эти вопросы помогут технологии «Умного города».



Работа ведется в соответствии с соглашением о реализации экосистемного проекта «Умный город», которое было подписано госкорпорацией «Ростех» и Правительством Ярославской области на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года.



– Разработка и внедрение «умных технологий», повышающих качество жизни людей, – одна из стратегических задач «Ростеха», – отметил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко. – В частности, проект «Умный город», элементы которого мы начинаем внедрять в Ярославской области, нацелен на решение конкретных проблем. Интеллектуальные светофоры помогают уменьшить загруженность дорог и снизить аварийность, «умное освещение» повышает безопасность граждан, а также позволяет экономить на энергозатратах до 50 процентов. В дальнейшем опыт Рыбинска может быть масштабирован на регион в целом.



В Ярославле в рамках направления «Интеллектуальная транспортная система» предполагается установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на пяти ключевых объектах дорожной сети. Комплексы смогут определять факты нарушения скоростного режима, непредоставления преимущества пешеходу на зебре, проезд на запрещающий сигнал светофора, передвижение транспортных средств по обочине и выезд на полосу встречного движения.



«Ростех» уже успешно реализует ряд проектов по внедрению технологий «Умного города» в нескольких городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ярославле, Улан-Удэ. Развитие этого направления ведется в рамках новой стратегии госкорпорации, предусматривающей диверсификацию производств и развитие гражданских продуктовых направлений.



Справка



Госкорпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и три – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления.



В портфель «Ростеха» входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн «Калашников», «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА, «Уралвагонзавод» и т. д. Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более чем 70 стран. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2016 году достигла 1 триллиона 266 миллиардов рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 миллиардов рублей, а EBITDA – 268 миллиардов. Заработная плата в среднем по корпорации в 2016 году составила 44 тысячи рублей.



Согласно стратегии «Ростеха», основной задачей корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.