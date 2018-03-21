​«Ярославльводоканал» завершил работы на четырех улицах Ярославской агломерации, которые будут отремонтированы в этом году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время реконструкция водопровода ведется на улицах Златоустинской, Чехова, Нефтяников, Павлова, Магистральной и Большой Норской, 2. Начались масштабные работы по реконструкции водопровода на улице Богдановича.



– Работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и расположенных под ними сетей в этом году полностью синхронизированы, – подчеркнул и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев. – Для этого были проведены совещания совместно с департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, мэрией Ярославля и ресурсниками, на которых обсуждались графики выхода на объекты. Таким образом, когда дорожные подрядчики приступят к основным работам, проблем возникнуть не должно: не придется вскрывать свежеуложенное асфальтобетонное покрытие для ремонта сетей. «Ярославльводоканал» уже работает на участках, вошедших в проект. Тепловики приступят незамедлительно по окончании отопительного сезона.



Всего в 2018 году «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог.



– На каждом участке проводится замена водопровода в полотне проезжей части либо вынос существующей сети из-под полотна дороги, – рассказал заместитель технического директора «Ярославльводоканала» по водоснабжению Сергей Белов. – Цель этой работы – повышение надежности, бесперебойности и качества снабжения потребителей холодной водой, а также предотвращение возможных аварийных ситуаций на водопроводе, которые могут привести к разрушению нового дорожного полотна.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На эти деньги отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.