​Стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. В 2018 году он пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. В досрочном периоде в Ярославской области примут участие 299 человек, из них трое еще учатся в школах. Основная категория сдающих – выпускники прошлых лет.



– В регионе для досрочной сдачи экзамена организовано четыре пункта – в Ярославле и Ярославском муниципальном районе, – рассказала директор областного департамента образования Ирина Лобода. – Все они оснащены специальным оборудованием, позволяющим применить технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов. Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением во время досрочного периода также составляет 100 процентов. Кроме того, за ходом сдачи экзамена будут следить общественные наблюдатели – в этой роли выступят студенты ЯГПУ и члены Российского союза молодежи.



В 2018 году самыми популярными предметами у ярославских участников досрочного периода стали профильная математика (130 участников), обществознание (124 участника), русский язык (120 участников), история (52 участника), биология (51 участник) и физика (29 участников).



Сегодня сдавали экзамены по географии, информатике и ИКТ. В нашем регионе заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ досрочного периода подали 12 человек. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Экзамен считается сданным при наборе 40 баллов.



Заявления на сдачу ЕГЭ по географии в досрочный период подали семь человек. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Для сдачи необходимо набрать минимум 37 баллов.



Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 апреля.



Подробная информация – на сайте департамента образования Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/ege.aspx.