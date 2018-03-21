​Первокурсники химико-технологического факультета ЯГТУ побывали на экскурсии в филиале АО «Кордиант», на Ярославском шинном заводе. Экскурсия организована областным департаментом инвестиций и промышленности в рамках работы по кадровому обеспечению промышленности региона.



В ходе экскурсии студенты посетили музей истории завода и один из самых современных цехов в Европе по производству ЦМК-шин, способных конкурировать с мировыми шинными брендами.



– Студенты познакомились с производственным процессом и оценили, насколько полученные ими знания могут быть применимы на практике, – отметил первый заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Александр Ермолов. – И это полезный опыт для всех. Для современного предприятия, ориентированного на развитие, жизненно важно привлекать молодые перспективные кадры. Между тем сегодня в регионе актуальна проблема дефицита квалифицированных специалистов по целому ряду направлений. Статистика прошлого года свидетельствует, что порядка 20 процентов выпускников технических вузов покидают Ярославскую область. Поэтому мы будем продолжать работать с образовательными учреждениями и предприятиями, чтобы помогать студентам выбирать специальности и находить работу на территории региона.



Профориентация позволяет оценить тонкости и специфику отдельных отраслей промышленности. Студенты знакомятся с особенностями производства на предприятиях, с их технологическим уровнем, получают возможность задать все интересующие вопросы. За последние 6 лет на Ярославский шинный завод пришли работать 119 выпускников Ярославского технического университета. Это существенный показатель, подчеркивают в департаменте инвестиций и промышленности региона.



– Наш завод является одним из крупных работодателей и заинтересован в квалифицированных, креативных и энергичных молодых специалистах, – сказал директор филиала АО «Кордиант» в Ярославле (ЯШЗ) Валерий Николаев. – На предприятии многие студенты проходят практику, знакомятся со спецификой автоматизированного производства. С каждым годом наш завод наращивает темпы производства.



Значимость построения современной профориентационной работы отметил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ. Новым направлением по повышению качества подготовки кадров является участие региона в пилотном проекте по разработке и апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. В 2014 году Ярославская область стала официальным участником движения «WorldSkills Russia». Ряд профессиональных образовательных организаций и предприятий региона участвуют в реализации дуальной модели образования.