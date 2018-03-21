|Продолжается подключение региона к интерактивному порталу «Решаем вместе!». Сегодня заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая подписала соглашения с руководителями еще четырех муниципальных районов – Переславского, Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского. Их жители в ближайшее время получат доступ к ресурсу.
– Сегодня время цифровизации, поэтому запуск интерактивного портала, направленного на решение вопросов, связанных с формированием комфортной городской среды, считаю очень своевременным, – отметила Екатерина Троицкая. – Сегодня мы подписали соглашения о подключении к ресурсу уже с 18 муниципальными районами и городскими округами. До конца марта будет охвачена вся область.
Наиболее популярными темами для сообщений на ресурсе продолжают оставаться отсутствие уличного освещения – 296, нарушения графика движения общественного транспорта – 255, уборка дворов – 202.
– Портал «Решаем вместе!» – это новый шаг к взаимодействию граждан и органов местного самоуправления, это возможность оперативно реагировать на любые проблемы, которые жители считают актуальными, – прокомментировал важность подключения к ресурсу глава Ростовского района Алексей Константинов. – Будем оперативно работать, и, я уверен, уже совсем скоро ростовцы оценят удобство и эффективность этого интерактивного ресурса.
Справка
Сейчас на портале delaem.vmeste76.ru доступно семь категорий проблем и 23 тематики. Любой человек может написать как сообщение, благодарность, так и предложение. Срок отработки – 10 рабочих дней.
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