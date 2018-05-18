​В регионе продолжаются мероприятия в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора». С начала мая субботники на землях лесного фонда стартовали во всех муниципальных образованиях региона. Участие в них принимают волонтеры, сотрудники органов местного самоуправления, предприятий, организаций, лесничеств, арендаторы лесных участков.



Впервые такая акция была масштабно проведена департаментом лесного хозяйства Ярославской области в 2017 году – Году экологии. Тогда активистам удалось собрать и вывезти более двух тысяч кубометров мусора.



– Сейчас в условиях пожароопасного периода ликвидация несанкционированных свалок в лесах особенно важна, ведь именно мусор может стать источником возгорания, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – За две с половиной недели ликвидировано 18 крупных свалок в различных муниципальных образованиях на площади более чем 100 гектаров. Вывезено 290 кубометров твердых бытовых отходов.



Мероприятия по генеральной уборке лесов продолжатся во всех муниципальных образованиях до конца сентября. Жители региона могут принять участие в акции «Очистим лес от мусора», обратившись в департамент лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 75-92-42.



График проведения мероприятий в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора»:



1 июня – Большесельское, Борисоглебское, Брейтовское лесничества;



8 июня – Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества;



15 июня – Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества;



22 июня – Переславское, Пошехонское, Любимское лесничества;



29 июня – Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.