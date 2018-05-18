19 мая в 11 часов в Ярославле на территории Городского парка культуры и отдыха на острове Даманском начнется День семьи, организованный Правительством области. В празднике примут участие клубы молодых семей региона.



Всех ждет интерактивная программа, включающая увлекательный семейный квест. Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области» проведет мастер-класс по безопасности для детей и взрослых. Мастер-классная «Ярославль» развернет тематическую площадку, на которой можно научиться росписи пряников. Совместно со школой одаренных детей «Intellect School» будут организованы подвижные игры.



Студия «Фотоцех» организует интерактивную площадку «Семейная фотооткрытка», где можно будет сделать бесплатные профессиональные фотографии всей семьи, а также поучаствовать в фотоконкурсе и выиграть сертификат на семейную фотосессию.



Кроме того, на областном мероприятии состоится награждение победителей областного литературно-художественного конкурса «Электронная книга ярославских семей – 2018».



Будет работать и ставшая традиционной выставка-ярмарка товаров для семьи «Город мастеров», изготовленных учащимися учреждений начального профессионального образования.