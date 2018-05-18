​Подана первая заявка от Ярославской области на участие в конкурсе «Доброволец России». Претендентом на победу стал социальный проект «Собаки для детей». Он реализуется в Ярославле с 2011 года и носит благотворительный характер.



Формат работы – показательные выступления дрессированных собак, спектакли, интерактивная программа. Также волонтеры проекта обучают детей правильному обращению с животными – своими, чужими и бездомными.



– В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен в России Годом добровольца. Этот период наполнен большим количеством мероприятий по поддержке волонтерского движения, – отметил заместитель директора департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области Максим Цветков. – В настоящее время в нашем регионе насчитывается порядка 15 тысяч волонтеров, реализуется много хороших проектов, которые помогают решать значимые социальные проблемы. Это достойный опыт, который может стать положительным примером и стимулом для всех окружающих делать добрые дела.



Конкурс «Доброволец России» является одним из ключевых событий в сфере развития волонтерства в стране и направлен на выявление, распространение и поддержку лучших добровольческих практик, инновационных форм организации добровольческой деятельности. В числе его организаторов – Федеральное агентство по делам молодежи, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» и Ассоциация волонтерских центров.



– Основой нашего проекта стало, с одной стороны, желание приобщить детей к собаководству, с другой – обеспечить животных социально полезной работой, которую они выполняют с большим удовольствием, – рассказала одна из учредителей проекта Олеся Борисенко. – Наши собаки работают с человеком под руководством тренера, и это хорошая эмоциональная и социальная реабилитация.



Также проект претендует на участие в программе «Акселерация», организованной в рамках конкурса. Это полноценная система обучения лидеров и улучшения технологий реализации проектов. Она рассчитана на тех, кто уже самостоятельно реализует социально значимые инициативы. Для участия в программе акселерации будет отобрано 150 лучших проектов. Их авторы пройдут обучение у квалифицированных экспертов в сфере социального проектирования.