|Подана первая заявка от Ярославской области на участие в конкурсе «Доброволец России». Претендентом на победу стал социальный проект «Собаки для детей». Он реализуется в Ярославле с 2011 года и носит благотворительный характер.
Формат работы – показательные выступления дрессированных собак, спектакли, интерактивная программа. Также волонтеры проекта обучают детей правильному обращению с животными – своими, чужими и бездомными.
– В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен в России Годом добровольца. Этот период наполнен большим количеством мероприятий по поддержке волонтерского движения, – отметил заместитель директора департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области Максим Цветков. – В настоящее время в нашем регионе насчитывается порядка 15 тысяч волонтеров, реализуется много хороших проектов, которые помогают решать значимые социальные проблемы. Это достойный опыт, который может стать положительным примером и стимулом для всех окружающих делать добрые дела.
Конкурс «Доброволец России» является одним из ключевых событий в сфере развития волонтерства в стране и направлен на выявление, распространение и поддержку лучших добровольческих практик, инновационных форм организации добровольческой деятельности. В числе его организаторов – Федеральное агентство по делам молодежи, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» и Ассоциация волонтерских центров.
– Основой нашего проекта стало, с одной стороны, желание приобщить детей к собаководству, с другой – обеспечить животных социально полезной работой, которую они выполняют с большим удовольствием, – рассказала одна из учредителей проекта Олеся Борисенко. – Наши собаки работают с человеком под руководством тренера, и это хорошая эмоциональная и социальная реабилитация.
Также проект претендует на участие в программе «Акселерация», организованной в рамках конкурса. Это полноценная система обучения лидеров и улучшения технологий реализации проектов. Она рассчитана на тех, кто уже самостоятельно реализует социально значимые инициативы. Для участия в программе акселерации будет отобрано 150 лучших проектов. Их авторы пройдут обучение у квалифицированных экспертов в сфере социального проектирования.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
18 Мая, 15:15
93 просмотров
2018.05.18 Елена Слесаренко: «Ситуация с патриотическим воспитанием молодежи в Ярославской области на хорошем уровне»2018.05.18 В связи с ухудшением погоды праздник в честь Дня семьи переносится на 27 мая2018.05.18 В Ярославле запустили Часы обратного отсчета BUD Alcohol Free до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™2018.05.18 Почти 90 процентов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях2018.05.18 Регистраторы ярославских поликлиник прошли обучение бесконфликтному поведению