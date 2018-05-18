​В реестр объектов культурного наследия включен памятник истории и культуры регионального значения – монумент «Мать-Волга», расположенный рядом с ансамблем Рыбинской гидроэлектростанции. Памятник, установленный в 1953 году, уже давно стал одной из визитных карточек города.



– Монумент «Мать-Волга» был сооружен как завершение ансамбля Рыбинской ГЭС и задуман как олицетворение Родины с ее силой и мощью. Образ сильной и статной русской женщины также представляет собой символ реки-кормилицы, – отметила заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская. – Нашим департаментом была организована государственная историко-культурная экспертиза, по результатам которой объект отнесен к памятникам регионального значения. Теперь это даст возможность проводить при необходимости реставрационные работы.



Монумент представляет собой статую женщины из железобетона высотой 28 метров, установленную на 12-метровом гранитном постаменте. Объект расположен на песчаной косе при входе в шлюзы со стороны Рыбинского водохранилища.