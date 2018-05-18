|В течение недели на базе Ярославского медицинского университета проходило обучение регистраторов поликлиник, направленное на повышение эффективности их взаимодействия с пациентами. На занятиях педагоги кафедры психологии и педагогики рассказывали о принципах бесконфликтного общения: как построить диалог, как уйти от обострения ситуации, как ответить правильно, чтобы общение принесло удовольствие обеим сторонам.
– Нас научили правильно общаться с нашими пациентами. Оказывается, это целая наука, – рассказала Галина Иванова из Ростова. – Часто к нам приходят пациенты просто поговорить, особенно старшего поколения. Им требуется порой больше общение, чем лечение. А в потоке пациентов надо уметь выслушать и правильно задать вопрос – так, чтобы получить конкретный ответ.
Обучение проходило в интересной форме. Разбирали структуру личности, состояния, методы общения, последствия конфликтов, способы предотвращения сложных ситуаций и даже возрастные особенности пациентов. Всего курс прошли 13 специалистов из Ростовского, Ярославского, Большесельского, Рыбинского районов. Сегодня на итоговом занятии они приняли участие в тренинге бесконфликтного общения. Моделировались самые разные ситуации, а преподаватели смотрели, насколько их ученики освоили новый материал.
– В рамках реализации федерального проекта по созданию новой модели поликлиники мы надеемся расширить список участников и к обучению бесконфликтному общению подключить еще и врачей. Пациенту должно быть комфортно не только в регистратуре, но и в кабинете специалиста, – подчеркнула руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Ярославской области Наталья Евсеевич.
Теперь полученные знания регистраторам предстоит применить на практике.
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18 Мая, 15:30
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