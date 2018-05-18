​18 мая заместитель председателя Правительства Роман Колесов провел совещание по вопросам совершенствования работы организаций и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактики социального сиротства и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии в режиме ВКС приняли участие руководители органов местного самоуправления.



– Сейчас в регионе наметился ряд позитивных тенденций: снижается общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличивается число приемных семей, сокращается количество детей-сирот, находящихся в организациях на полном государственном обеспечении, – отметил Роман Колесов. – Но данные вопросы остаются актуальными. Залогом эффективной работы в этих направлениях являются расстановка приоритетных задач и отлаженная система межведомственного взаимодействия.



В настоящее время, как отметил Роман Колесов, в Ярославской области проживают 3616 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 89 процентов из них находятся на воспитании в замещающих семьях. Это хороший показатель, но проблема семейного неблагополучия остается острой. Ежегодно выявляется не менее 450 детей, оставшихся без попечения родителей.



На совещании была отмечена необходимость совершенствования системы выявления раннего семейного неблагополучия и сохранения кровной семьи для ребенка в целях профилактики социального сиротства. Представители департамента образования Ярославской области напомнили представителям муниципальных районов и городских округов о полномочиях в сфере опеки и попечительства, которыми наделены органы местного самоуправления, и необходимости строго руководствоваться действующим законодательством при их исполнении.



В регионе в органах опеки и попечительства трудятся 124 специалиста, 60 процентов из них – со стажем работы не менее пяти лет. В целях повышения профессиональной компетентности все они не реже одного раза в три года проходят курсовую подготовку.



Также участники совещания обсудили ход реализации программы «Доступное дополнительное образование в Ярославской области» и организацию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере защиты детства.