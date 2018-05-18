​18 мая в Ярославле запустили Часы обратного отсчета BUD Alcohol Free до исторического для всей страны события – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Они установлены в самом центре города – на улице Кирова, у дома №12.



– Через месяц в Москве стартует Чемпионат мира по футболу. Ярославцы вместе со всей Россией считают дни до начала этого спортивного праздника, - подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – К сожалению, Ярославль не вошел в число городов, где в этом году пройдет Мундиаль. Но Ярославская область станет частью единой команды, которая будет болеть за российских спортсменов на этом турнире. Мы также ждем многочисленных гостей из-за рубежа, которые приедут в Россию на матчи Чемпионата мира.



Часы привлекают внимание своим современным дизайном, узнаваемыми образами Чемпионата мира по футболу FIFA™ и стилистикой бренда. Новая достопримечательность города оснащена цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, камерой и Wi-Fi-роутером. Любой желающий может сделать памятные фотографии, отправить их по электронной почте, а после поделиться снимком в социальных сетях.



– Миссия BUD Alcohol Free как официального спонсора мундиаля – приобщить как можно больше людей к футболу и мировому первенству, – рассказал член совета директоров, директор по маркетингу AB InBev Efes Константин Тамиров. – Мы рады расширить географию футбольного праздника и подарить Ярославлю такой символ, как Часы обратного отсчета BUD AF. С такой достопримечательностью само ожидание праздника становится особенным, в чем уже успели убедиться жители городов – организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA™.



Первые Часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве организационным комитетом «Россия-2018». Данная инициатива уже стала символом приближающегося Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в десяти городах-организаторах и в Новосибирске.