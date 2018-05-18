|В связи с экстренным предупреждением МЧС и серьезным ухудшением погоды намеченный на 19 мая праздник в честь Дня семьи на Даманском острове в Ярославле переносится на 27 мая.
Проведение мероприятия с участием большого числа детей в экстремальных погодных условиях недопустимо. Организаторы праздника приносят свои извинения и надеются на понимание.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
18 Мая, 18:30
126 просмотров
2018.05.18 Елена Слесаренко: «Ситуация с патриотическим воспитанием молодежи в Ярославской области на хорошем уровне»2018.05.18 В Ярославле запустили Часы обратного отсчета BUD Alcohol Free до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™2018.05.18 Почти 90 процентов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях2018.05.18 Регистраторы ярославских поликлиник прошли обучение бесконфликтному поведению 2018.05.18 Рыбинский монумент «Мать-Волга» включен в реестр памятников регионального значения