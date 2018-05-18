​В связи с экстренным предупреждением МЧС и серьезным ухудшением погоды намеченный на 19 мая праздник в честь Дня семьи на Даманском острове в Ярославле переносится на 27 мая.



Проведение мероприятия с участием большого числа детей в экстремальных погодных условиях недопустимо. Организаторы праздника приносят свои извинения и надеются на понимание.