​Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степанеко провел встречу с начальником аппарата главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Еленой Слесаренко. Главной темой обсуждения стали вопросы новых подходов к развитию и популяризации юнармейского движения на территории региона.



В совещании также приняли участие начальник регионального штаба «Юнармия» Николай Чупин, заместители председателя Правительства региона, директора профильных департаментов, Герой России Михаил Ланцев, военный комиссар Ярославской области Николай Сурков.



– Правительство нашего региона проводит системную работу по патриотическому воспитанию, популяризации и развитию юнармейского движения, – рассказал Дмитрий Степаненко. – За два года количество участников движения в Ярославской области выросло в шесть раз. Наша задача – учесть лучшие практики и сделать региональное отделение «Юнармии» одним из успешных в стране.



Елена Слесаренко отметила, что у региона есть все необходимые ресурсы и потенциал для полноценного развития юнармейского движения в регионе. И согласилась оказать всю необходимую поддержку.



– Сделала небольшой срез, побывав сегодня в регионе. Ситуация с патриотическим воспитанием молодежи в Ярославской области на хорошем уровне, - сказала она.



До начала совещания Елена Слесаренко познакомились с работой Центра военно-патриотического воспитания при Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны. Также она побывала на открытии соревнований в рамках проекта «Разум». Трехдневные состязания проходят в Гаврилов-Ямском районе. В них принимают участие порядка трехсот детей из двадцати субъектов страны.



– Патриотическое воспитание молодежи кропотливый и непростой процесс. Надеюсь, что объединив усилия с руководством главного штаба «Юнармии», мы сможем добиться еще больших результатов. Готовы к совместной работе, ­– резюмировал Дмитрий Степаненко.