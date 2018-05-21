​21 мая стартовали работы по созданию новой зоны отдыха на улице Подзеленье в центре Ярославля. В выходные территория была приведена в порядок – убран мусор, ветки, а сегодня здесь начали возводить сцену. Как рассказала автор проекта, архитектор, выпускница Ярославского технического университета Анна Савчук, это будет многофункциональный объект с возможностью проведения различных мероприятий, не только культурных, но и спортивных.



– Сцена будет выполнена из дерева, материал пройдет специальную обработку. Также предусмотрен навес от непогоды или солнца, – отметила Анна Савчук. – Особенностью объекта станет наличие нескольких функциональных зон и отсутствие задней стенки – это обеспечит периферический обзор. Надеюсь, сцена будет востребована. У нас в городе не так много свободных открытых пространств, где можно провести какой-либо фестиваль или другое массовое мероприятие.



Также в парке предусмотрено оборудование арт-зоны и фуд-корта – с лавочками, навесами.



– Сегодня наконец стартовал наш фестиваль «Создай свое пространство», подготовку к которому мы вели долгое время. На объявленный нами конкурс проектов различных объектов для активного и тихого отдыха пришли работы со всей страны, – сообщила организатор фестиваля архитектор Виктория Богинская. – Профессиональным жюри были выбраны лучшие. И сегодня они начинают реализовываться. Все будет сделано в короткие сроки и с использованием экологических материалов, чтобы объекты максимально органично вписались в ландшафт.



Завершить строительство сцены планируется к 26 мая. В День города здесь уже пройдут праздничные мероприятия. Закончить возведение всех объектов строители намерены 3 июня.



Справка



Всероссийский фестиваль архитектуры и урбанистики «Создай свое пространство» направлен на привлечение внимания общественности к проблеме заброшенной территории в историческом центре Ярославля. Организаторы – ведущие ярославские вузы – ЯГПУ и ЯРГУ, а также ГАУ «Центр патриотического воспитания».



Цель конкурса – вовлечение активных членов молодежного архитектурно-строительного сообщества России в проектирование городской территории. Это позволяет им раскрыть свой творческий потенциал, расширить профессиональное портфолио, отсутствие которого является проблемой большинства молодых специалистов.