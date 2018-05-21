​В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации «О достижении к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» в Ярославской области в 2018 – 2019 годах планируется построить девять дошкольных образовательных учреждений.



– На эти цели региону выделены федеральные средства в размере 350 миллионов рублей. Еще 143 миллиона – это софинансирование со стороны областного бюджета, – рассказал директор департамента строительства Виктор Неженец. – Деньги пойдут на строительство пяти объектов в Ярославле, трех – в Рыбинске и еще одного – в Ярославском районе. Всего это 790 мест. Сейчас они в стадии проектирования, один из проектов уже находится на экспертизе. Земельные участки для строительства утверждены и согласованы с Министерством образования РФ. Начать работы планируем в текущем году.



В Ярославской области функционирует 410 муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного образования, а также 11 негосударственных. На учете для зачисления с 1 сентября и далее стоят 30856 человек.